Sezer: Sporcularımızla gurur duyuyoruz

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dalış dünya şampiyonu olan Meltem Funda Teker ve zihin ve zekâ sporlarının başında gelen satrançta Türkiye derecesi elde eden Ömür Selçuk’u evlerinde ziyaret edip, başarılarından dolayı kutladı. Başarılı sporcular, Başkan Sezer’in ziyaretinden çok mutlu olurlarken, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı da teşekkürlerini ilettiler.

DÜNYA VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE BAŞARILI SPORCULARA SAHİBİZ

Sporculara hediyeler takdim eden Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük olarak sporun her alanında başarılı sporculara sahibiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından, 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası’nda, “Nefes Tutma” branşında, Büyük Kadınlar 2.si ve 2017 yılında da Kaş’ta düzenlenen Açık Deniz Dalış Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan, Gölcüklü Sporcumuz Sayın Meltem Funda Teker’i tebrik edip, başarılarının devamını diledim.

Ayrıca; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Online Satranç Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Marmara Bölge 1.si ve ardından da Türkiye Finali 2. ayağında Türkiye 3.sü olan, Ömür Selçuk kızımızı ve kıymetli ailesini tebrik edip, başarıları dileklerimi ilettim” dedi.