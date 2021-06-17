 Özlü: “Mavi Yeşil Temiz Başiskele İçin Aşkınan Çalışıyoruz”  

Mavi Yeşil Başiskele’nin her bir noktasında Başiskele Belediyesi ekipleri tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de mesai arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Daha güzel, yaşanabilir, temiz ve huzurlu bir Başiskele için ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışan Başkan Özlü, her fırsatta sahaya inerek özveriyle çalışan personeline moral veriyor. Son olarak ilçede temizlik işlerinde süratli ve ekonomik işler gerçekleştiren ve Başiskeleli vatandaşlardan da büyük beğeni ve takdir toplayan çöp taksi ekiplerini sahada çalıştıkları sırada ziyaret eden Başkan Özlü, mesai arkadaşlarıyla bir müddet sohbet etti ve işlerinde kolaylıklar diledi. Mesai arkadaşlarının gönlüne dokunan Başkan M. Yasin Özlü konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Sadece çöp taksi araçlarımız değil, mesai arkadaşlarımız da hem çalışkan hem hızlı. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, güzel işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte Mavi Yeşil Temiz Başiskele için aşkınan çalışıyoruz.”