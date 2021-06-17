Sözleşmesi biten 61 kişi işsiz kalacak! “İşe alırsam kent kötülük olur”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 98 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülmeden önce Muhalefet partilerinin soru önergeleri görüşüldü.

“İŞSİZ KALACAKLAR”

Meclis toplantısında söz alan İYİ Partili Meclis Üyeleri filyasyon ekiplerinde görevli olan şoförleri sordu. Göktaş divana sorduğu soruda, “Pandemi sürecinde filyasyon ekiplerinde görevlendirilmek üzere işe alınmış şoför arkadaşlar var. Sözleşmeleri bitmek üzere. İş sözleşmeleri yenilenmeyecek. Bu süreçte işsiz kalacaklar. Bu konuyu gündeme getirmemiz istendi” ifadelerini kullandı.

“BU KENTE KÖTÜLÜK OLUR”

Konuyu bildiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Konuyu biliyoruz. Geçici olarak istihdam edilmişlerdi. İşe alınmadan önce de söylenmişti. Şuanda işe almak aşırı istihdama neden olacak. Popilizm yapıp işe alırsam bu kente kötülük olur” dedi. Tekrar söz alan Göktaş, “Sadece 61 arkadaşımızın işsiz kalması değil Kocaeli genelinde bir istihdam ofisi olduğunu biliyorum. Ne iş yapıyorlar? Kaç kişiye iş bulundu. Bu konu hakkında da bilgi edinsek iyi olur” dedi.

“HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”

İstihdam ofisinin çalışmalarını aktaran Büyükakın, “Kabaca 12 bin iş için gelen oldu. 3 bine iş bulduk. 9 bini işverene yönlendirildi. İstihdam ofisine başvuran bir kısmın da özel sektörde çalıştığı ve belediyede çalışmak isteyen kişiler var. Yaklaşık 4 bin 500 kişi bu şekilde. Hiçbir işi kabul etmiyor sadece belediye istiyor” dedi.