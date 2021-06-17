Stadyum yoluna muhalefet şerhi

Büyükşehir Meclisi'nde Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce vatandaşları arazilerini satmaması için uyardığı Çuhane Caddesi'nin batı kısmındaki 50 dönüm tarım arazisi ile Alikahya ile Köseköy arasındaki 160 dönüm tarım arazisi için kamu yararı gerekçe gösterilerek tarım alanından çıkarılması konusu geldi. Kocaeli Stadyumu'na yapılması planlanan yol ve Çuhane Caddesi'ne alternatif yol yapılması için her iki arazinin tarım arazisi olması nedeniyle kamu yararı kararı gerekiyor. Planlama ile birlikte Çuhane Caddesi'ne alternatif yol ve Kocaeli Stadyumu’na gidecek yolun yapımının önü de açılacak. Kamu yararı kararı ile aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin üzerindeki kamulaştırma yükü de kalkması hedefleniyor.

CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

CHP’li Meclis üyeleri arazinin tarım alanından çıkarılmasına muhalefet şerhi koydu. Konu ile ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bizim kamu yararı kararı almamız için toprak koruma kurulunun uygun bir görüş vermesi gerekiyor. Bu görüş dosyada yer almıyor. Bu alanlar Kuzey Anadolu Fay Hattının bulunduğu verimli tarım alanları. Kısa vadede oluşacak kamulaştırmak kurtulmak için böyle bir çalışma yapmak uygun gözüküyor. Ama biz tarım politikalarımızı uzun vadede yapmalıyız. Gelecek nesillere bırakmalıyız. Tarım alanlarını yok etmeye başladığımız zaman 200 sene sonraki nesillerin sıkıntıya düşeceği açıktır. Suyuna ve toprağına sahip çıkmayan milletler ayakta kalamayacak. Bir metre tarım alanı kaybetme şansımız yok. Kamulaştırma yükünü karşılayıp tarım alanını korumak uzun vadede kamu yararı gözetir” dedi.

“TARIM ALANININ YARISI KULLANILMIYOR”

CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu maddeye dair görüşlerini paylaşan Büyükakın, “Kocaeli’nin 29’u tarım alanı ama yarısı bile kullanılmıyor. Sanayi alanının ise sadece yüzde 1,5’u dolu. Üretime doymadık, üretime ihtiyaç duyacağız. İstihdam için çalışacak alanlara kentimizin yönelmesi lazım. OSB’lerde robotlarla çalışan endüstriler kurulmuş. Çevreci bir nesil de geliyor. Biz burayı yol yaptık diye ‘50 sene sonra burada taş yeriz’ mantığı yanlış” diye konuştu.