Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Haz 2021 - 16:27- Gündem G: 17 Haz 2021 - 16:28

Stadyum yoluna muhalefet şerhi

Büyükşehir Belediye Meclisinde Kocaeli Stadyumu üzerinde bulunan arazilerin tarım arazisinden çıkarılma maddesine muhalefet şerhi konuldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Büyükşehir Meclisi'nde Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce vatandaşları arazilerini satmaması için uyardığı Çuhane Caddesi'nin batı kısmındaki 50 dönüm tarım arazisi ile Alikahya ile Köseköy arasındaki 160 dönüm tarım arazisi için kamu yararı gerekçe gösterilerek tarım alanından çıkarılması konusu geldi. Kocaeli Stadyumu'na yapılması planlanan yol ve Çuhane Caddesi'ne alternatif yol yapılması için her iki arazinin tarım arazisi olması nedeniyle kamu yararı kararı gerekiyor. Planlama ile birlikte Çuhane Caddesi'ne alternatif yol ve Kocaeli Stadyumu’na gidecek yolun yapımının önü de açılacak. Kamu yararı kararı ile aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin üzerindeki kamulaştırma yükü de kalkması hedefleniyor.

CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

CHP’li Meclis üyeleri arazinin tarım alanından çıkarılmasına muhalefet şerhi koydu. Konu ile ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bizim kamu yararı kararı almamız için toprak koruma kurulunun uygun bir görüş vermesi gerekiyor. Bu görüş dosyada yer almıyor. Bu alanlar Kuzey Anadolu Fay Hattının bulunduğu verimli tarım alanları. Kısa vadede oluşacak kamulaştırmak kurtulmak için böyle bir çalışma yapmak uygun gözüküyor. Ama biz tarım politikalarımızı uzun vadede yapmalıyız. Gelecek nesillere bırakmalıyız. Tarım alanlarını yok etmeye başladığımız zaman 200 sene sonraki nesillerin sıkıntıya düşeceği açıktır. Suyuna ve toprağına sahip çıkmayan milletler ayakta kalamayacak. Bir metre tarım alanı kaybetme şansımız yok. Kamulaştırma yükünü karşılayıp tarım alanını korumak uzun vadede kamu yararı gözetir” dedi.

TARIM ALANININ YARISI KULLANILMIYOR”

CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu maddeye dair görüşlerini paylaşan Büyükakın, “Kocaeli’nin 29’u tarım alanı ama yarısı bile kullanılmıyor. Sanayi alanının ise sadece yüzde 1,5’u dolu. Üretime doymadık, üretime ihtiyaç duyacağız. İstihdam için çalışacak alanlara kentimizin yönelmesi lazım. OSB’lerde robotlarla çalışan endüstriler kurulmuş. Çevreci bir nesil de geliyor. Biz burayı yol yaptık diye ‘50 sene sonra burada taş yeriz’ mantığı yanlış” diye konuştu.

# chp, Tahir Büyükakın, Sanayi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Tartışmalı bol şerhli büyükşehir meclisi mask
Tartışmalı bol şerhli büyükşehir meclisi
Sözleşmesi biten 61 kişi işsiz kalacak! “İşe alırsam kent kötülük olur” mask
Sözleşmesi biten 61 kişi işsiz kalacak! “İşe alırsam kent kötülük olur”
Büyükşehir Meclisi gergin başladı! “Şov yapıyorsunuz” mask
Büyükşehir Meclisi gergin başladı! “Şov yapıyorsunuz”
Büyükakın, ‘’Yeni döneme yepyeni bir enerjiyle hazırlanın’’ mask
Büyükakın, ‘’Yeni döneme yepyeni bir enerjiyle hazırlanın’’
Gebze’deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası   mask
Gebze’deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası  
Cemil Meriç’te tarımsal rehabilitasyon   mask
Cemil Meriç’te tarımsal rehabilitasyon  
Hat 16 ve 59’da tramvay aktarmalı seferler başlıyor   mask
Hat 16 ve 59’da tramvay aktarmalı seferler başlıyor  
Büyükşehir’den, doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek   mask
Büyükşehir’den, doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek  
Büyükşehir ani yağışlara karşı görevde   mask
Büyükşehir ani yağışlara karşı görevde  
Başiskele’de cadde ve sokaklar elden geçiyor   mask
Başiskele’de cadde ve sokaklar elden geçiyor  

17 Haz 2021 - 16:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.308.773 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Özlü: “Mavi Yeşil Temiz Başiskele İçin Aşkınan Çalışıyoruz”   mask
 Özlü: “Mavi Yeşil Temiz Başiskele İçin Aşkınan Çalışıyoruz”  
Sezer: Sporcularımızla gurur duyuyoruz mask
Sezer: Sporcularımızla gurur duyuyoruz
Tüm Eğitim Çalışanları  Sendikası’ndan eylem çağrısı        mask
Tüm Eğitim Çalışanları  Sendikası’ndan eylem çağrısı       
İRAP Çalıştayı’nın  ikincisi KOÜ'de yapıldı   mask
İRAP Çalıştayı’nın  ikincisi KOÜ'de yapıldı  
“Kandıra’da Okuma Mevsimi”nde  dereceye girenler ödüllendirildi mask
“Kandıra’da Okuma Mevsimi”nde  dereceye girenler ödüllendirildi
Giyim ve giyim eşyası satın alınacak mask
Giyim ve giyim eşyası satın alınacak
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz mask
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat...
27 yaşındaki genç kendini astı mask
27 yaşındaki genç kendini astı
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi mask
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi
Ali Sağlık’ın oğlu yine İSU’da! mask
Ali Sağlık’ın oğlu yine İSU’da!
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti mask
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti

GALERİ

Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası mask
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL