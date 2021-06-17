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17 Haz 2021 - 16:56- Asayiş G: 17 Haz 2021 - 17:01

Cinayet zanlısıyla birlikte cesedi gömen baba ve oğlu da tutuklandı

Gölcük'te amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren cinayet zanlısına, ölen kadını ormanlık alana gömmesine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan babası ve kardeşi de tutuklandı.

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Olay,  Gölcük Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Şengül Güler’den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler’in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler’in, eşi H.B.’nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.B. cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler’i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler’i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı’nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler’in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. tutuklanırken, olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kent güvenlik kamerası incelemelerine Ö.B.’nin Güler’i ormanlık alana babası İ.B. (59) ve kardeşi Ö.B. (29) ile birlikte gömdüğünü tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Ö.B.’nin önce kardeşi Ö.B.’nin iş yerine gittikleri ve iş yerinden birlikte ayrılan kardeşlerin babaları İ.B.’nin çalıştığı iş yerine gittikleri tespit edildi. Daha sonra, cinayet zanlısı, babası ve ağabeyinin olay tarihinde, Güler’in gömüldüğü alana 300 metre yakında aynı araç içerisinde seyir halinde oldukları kent güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından baba İ.B. ve Ö.B.’yi, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların, suçlamaları yalanladığı öğrenildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İ.B. ve Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Haz 2021 - 16:56 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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