Tartışmalı bol şerhli büyükşehir meclisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 98 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülmeden önce Muhalefet partilerinin soru önergeleri görüşüldü.

YANAN OTOBÜSLER SORULDU

CHP’li Engin Taşdemir ve Halis Koç’un önergesinde, Gebze Balçık Mahallesi çevresinde bulunan çevre kirliliği ve ulaşım sorunu soruldu. Bir başkan önergede ise Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşımada Kullanılan CNG ile Çalışan Otobüslerde çıkan yangınlar soruldu. Önergede farklı zamanlarda sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışan otobüslerde çıkan yangınlar hatırlatılarak, “Kocaeli Büyükşehir'in mevcut 197 adet CNG ile çalışan otobüslerine ilaveten 100 adet daha satın alınmasının planlandığını göz önüne aldığımızda, benzer kazaların yaşanmaması için satın alınacak otobüslerde, mevcut çalışan otobüslere ilaveten hangi tedbirler konulmuştur?” ifadeleri kullanıldı.

KÜRSÜ ANLAŞMAZLIĞI

Önergeler sonrası mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Ayasofya Camii’nde Atatürk’e hakaret edilmesi ile ilgili Millet İttifakı Meclis Üyeleri adına İYİ Partili Nurcan Acaroğlu Göktaş söz almak istedi. Konuşmanın kürsüde yapılıp yapılmaması ile ilgili tartışma yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her konuşmayı kürsüden yapmak istiyorsunuz. İsterseniz kürsüye çıkmadan yerinizden konuşabilirsiniz. Öncesinde bilgi verirseniz daha iyi yönetiriz meclisi” dedi. Büyükakın’a yanıt veren İYİ Partili Göktaş, “Öncesinde derken ne kadar öncesinde bilgi vereceğiz. 1 dakika 49 saniyelik bir konuşmamız var zaten. Bunu belirtiyorum. Atatürk’e yapılan bir hakarete dair kısa bir konuşma yapacağım” dedi.

KÜRSÜYE ÇIKTI

Nurcan Acaroğlu Göktaş’a yanıt veren Büyükakın, “Kürsüyü kullanmanız ve söyleyecekleriniz konusunda çekincemiz olmaz. Hele Atatürk konusunda hiç olmaz” dedi. İYİ Partili Nurcan Acaroğlu Göktaş ise Büyükakın’a teşekkür ederek kürsüye çıktı ve konuşmasını kürsüde gerçekleştirdi.

“ÇOK İYİ ŞOV YAPIYORSUNUZ”

İYİ Partili Fevzi Canbaz, Nurcan Acaroğlu Göktaş’ın konuşmasının ardından söz alarak, “Sayın başkan, benim meclis üyemi azarlar gibi tavır sergiliyorsunuz. Ben şahsen üzüldüm” diye konuştu. Canbaz’a da yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Ben bu sözleri hak ettiğimi düşünmüyorum. Çok iyi bir şov yapıyorsunuz şu anda” dedi. Canbaz da Büyükakın’a cevaben, “Biz şov yapmayız” dedi.

“NOTER MEMURU DEĞİLİM”

Konuyla ilgili sözlerini sürdüren Büyükakın, “Ben noter memuru değilim, yetkimi kullanıyorum. Ben seçilmiş belediye başkanı olarak yetkimi kullanıyorum. Seçilmişlik hakkıma saygı göstermenizi bekliyorum. Takdir hakkımı ipotek almamanız lazım. Siz ülke gündemine dair meselelerinizi başka platformlarda gündeme getirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“EYVALLAH BAŞKANSINIZ”

Göktaş ise cevaben, “ Çocuk azarlar gibi tavırda bulunmayız. Eyvallah Başkansınız” diye tepki gösterdi. Azarlama ifadesine tepki gösteren Büyükakın, “Ben sizi nasıl azarladım. Bu algıyı düzeltin. Lütfen. Ben meclis başkanıyım sormak benim hakkım. Ben size hangi konudan konuşmak istediğiniz sordum. Ben meclis başkanlığı yapmayayım o zaman. Nerde saygısızlık yapmış oluyorum” dedi. Tartışma daha sonra sona erdi.

“İŞSİZ KALACAKLAR”

Meclis toplantısında söz alan İYİ Partili Meclis Üyeleri filyasyon ekiplerinde görevli olan şoförleri sordu. Göktaş divana sorduğu soruda, “Pandemi sürecinde filyasyon ekiplerinde görevlendirilmek üzere işe alınmış şoför arkadaşlar var. Sözleşmeleri bitmek üzere. İş sözleşmeleri yenilenmeyecek. Bu süreçte işsiz kalacaklar. Bu konuyu gündeme getirmemiz istendi” ifadelerini kullandı.

“BU KENTE KÖTÜLÜK OLUR”

Konuyu bildiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Konuyu biliyoruz. Geçici olarak istihdam edilmişlerdi. İşe alınmadan önce de söylenmişti. Şuanda işe almak aşırı istihdama neden olacak. Popilizm yapıp işe alırsam bu kente kötülük olur” dedi. Tekrar söz alan Göktaş, “Sadece 61 arkadaşımızın işsiz kalması değil Kocaeli genelinde bir istihdam ofisi olduğunu biliyorum. Ne iş yapıyorlar? Kaç kişiye iş bulundu. Bu konu hakkında da bilgi edinsek iyi olur” dedi.

“HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR”

İstihdam ofisinin çalışmalarını aktaran Büyükakın, “Kabaca 12 bin iş için gelen oldu. 3 bine iş bulduk. 9 bini işverene yönlendirildi. İstihdam ofisine başvuran bir kısmın da özel sektörde çalıştığı ve belediyede çalışmak isteyen kişiler var. Yaklaşık 4 bin 500 kişi bu şekilde. Hiçbir işi kabul etmiyor sadece belediye istiyor” dedi.

STADYUM YOLUNDA TARIM ARAZİSİ DEĞİŞİMİ

Büyükşehir Meclisi'nde Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce vatandaşları arazilerini satmaması için uyardığı Çuhane Caddesi'nin batı kısmındaki 50 dönüm tarım arazisi ile Alikahya ile Köseköy arasındaki 160 dönüm tarım arazisi için kamu yararı gerekçe gösterilerek tarım alanından çıkarılması konusu geldi. Kocaeli Stadyumu'na yapılması planlanan yol ve Çuhane Caddesi'ne alternatif yol yapılması için her iki arazinin tarım arazisi olması nedeniyle kamu yararı kararı gerekiyor. Planlama ile birlikte Çuhane Caddesi'ne alternatif yol ve Kocaeli Stadyumu’na gidecek yolun yapımının önü de açılacak. Kamu yararı kararı ile aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin üzerindeki kamulaştırma yükü de kalkması hedefleniyor.

CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

CHP’li Meclis üyeleri arazinin tarım alanından çıkarılmasına muhalefet şerhi koydu. Konu ile ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bizim kamu yararı kararı almamız için toprak koruma kurulunun uygun bir görüş vermesi gerekiyor. Bu görüş dosyada yer almıyor. Bu alanlar Kuzey Anadolu Fay Hattının bulunduğu verimli tarım alanları. Kısa vadede oluşacak kamulaştırmak kurtulmak için böyle bir çalışma yapmak uygun gözüküyor. Ama biz tarım politikalarımızı uzun vadede yapmalıyız. Gelecek nesillere bırakmalıyız. Tarım alanlarını yok etmeye başladığımız zaman 200 sene sonraki nesillerin sıkıntıya düşeceği açıktır. Suyuna ve toprağına sahip çıkmayan milletler ayakta kalamayacak. Bir metre tarım alanı kaybetme şansımız yok. Kamulaştırma yükünü karşılayıp tarım alanını korumak uzun vadede kamu yararı gözetir” dedi.

“TARIM ALANININ YARISI KULLANILMIYOR”

CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu maddeye dair görüşlerini paylaşan Büyükakın, “Kocaeli’nin 29’u tarım alanı ama yarısı bile kullanılmıyor. Sanayi alanının ise sadece yüzde 1,5’u dolu. Üretime doymadık, üretime ihtiyaç duyacağız. İstihdam için çalışacak alanlara kentimizin yönelmesi lazım. OSB’lerde robotlarla çalışan endüstriler kurulmuş. Çevreci bir nesil de geliyor. Biz burayı yol yaptık diye ‘50 sene sonra burada taş yeriz’ mantığı yanlış” diye konuştu. Madde Muhalefet şerhi ile birlikte oy çokluğu ile meclisten geçti.

YENİ DİLOVASI İÇİN 175 HEKTAR ALAN

Meclis toplantısında aynı zamanda yeni Dilovası için de önemli bir karar alındı. TOKİ tarafından Tavşancıl bölgesine yapılması planlanan 1500 konut alanı dışında yeni bir konut alanı daha planlara işlendi. Tavşancıl ve Çerkeşli Mahalleleri, Bakanlık oluru ile belirlenen 175,97 hektar rezerv yapı alanına ait sınırlar planlara işlendi. Böylece Dilovası’nda sanayinin içinde yaşayan vatandaşların yeni yaşam alanına kavuşması için önemli bir adım daha atılmış oldu. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

22 DÖNÜM ALANDA DÖNÜŞÜM

İzmit Yenimahalle’de bulunan 22 dönüm yerleşim alanı kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi. Acıbadem Hastanesi ile Yenimahalle Cami arasında yer alan bölgede kendiliğinden dönüşüm sağlanması için alınan karar oy çokluğu meclisten geçti. Bölgede kendiliğinden dönüşümün başlaması için daha önce Yenimahalle’nin üst kısmında yapılan planlamanın benzeri yapıldı. CHP’li meclis üyeleri maddeye şerh koydu.

KONUT VE TİCARET ALANI

Yenimahalle’nin üst kısmında 2016 yılında yapılan kentsel dönüşüm ve gelişim planı projesinin ardından bu bölge tramvay projesinin yapılmasına kadar ertelendi. Tramvay projesinde kamulaştırma gereği ortaya çıkmayınca kentsel dönüşüm ve gelişim planı projesi yapıldı. Proje ile bölge, ticaret ve konut alanı olarak planlandı. En fazla 5 katlı binaların yapılacağı bölgede kendiliğinden dönüşümün önü açılacak.

“PARÇA DEĞİL BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNMEK GEREKİR”

Madde ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, “Buradaki yapı stoğu çok düzensiz ve yıpranmış. Planda buralar ayrık nizam konut alanı olarak planlı. İçinde 10 metrelik yollar bulunan bir alan. Yollar kaldırılıyor ve konut adaları tek parça haline getiriliyor. 5 kat emsal veriliyor. Bu alan kentsel dönüşüm alanı. Bu alanları parça değil de bütün olarak düşünmek gerekir. Burada ada bazında ticaret ve konut alanı açmak planlama ilkesine uymuyor. Lokal olarak yaptığımız zaman diğer vatandaşlara haksızlık etmiş oluyoruz.