HDP Kocaeli: Kimlerin sorumlu olduğunu herkes bilmektedir

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'deki il binasında 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili HDP Kocaeli İl Örgütü bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya parti yönetici ve üyelerinin yanı sıra Emek Partisi, Halkevleri, SYKP, Kocaeli Dersimliler Derneği üye ve yöneticileri katılım gösterdi. Açıklama sırasında bazı vatandaşlar açıklamaya tepki gösterse de polis vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

“UZUN SÜRE MÜDAHALE EDİLMEDİ”

HDP İzmit İlçe Eş Başkanı Metin Fırat tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Aylardır partimizin iktidar partisi, içişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sularında 7/24 polis ablukası altında bulunan İzmir il binamıza 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımızın kızı ve partilimiz Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana parti uzun süre müdahale edilmedi.

“SORUMLU VE AZMETTİRİCİLER AÇIKTIR”

Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. Bu olay münferit bir olay olmadığı gibi Tek sorumlusunun da Onur Gencer olmadığı açıktır. Sorumlu ve azmettiriciler de açıktır. Saldırgana şizofren tanısı konarak yargı önünde hesap vermesi engellenemez. Partimize yapılan saldırılar ülkeyi yönetenlerin bilinçli ve programlı eylemlerini bir tezahürü ve sonucudur. Sorumluların yargılanmasının takipçisi olacağız.

“ZALİMİN SONUNU GETİRECEKTİR”

Daha dün Ankara'da Kobane davası olarak bilinen ve parti yöneticilerimizin yargılandığı aslında yargıladığı davada duruşma devam ederken dava ile hiç ilgisi olmayan bir grup duruşma yapılan yerde polis koruması altında slogan atıp milletvekillerimize saldırması ve bu eylemin iktidarın kolluk güçleri tarafından önlenmesi bir yana adliye sarayında adeta teşvik edecek şekilde korunması, bugün ise yaşanan bu katliam sistematik saldırının teşvik edildiğinin göstergesidir. Tüm bu saldırılar zalimin sonunu getirecektir.

“KİMLERİN SORUMLU OLDUĞUNU HERKES BİLMEKTEDİR”

Partimiz hakkında açılan kapatma davası haksız ve hukuksuz şekilde on bine yakın partilimizin zindanlara atılması ülkeyi yönetenlerin emir ve talimatlarını alenen yargı organlarına ilettiği bir ortamda gerçekleşen bu saldırıdan kimlerin sorumlu olduğunu herkes bilmektedir. Partimize yönelik bu saldırılar, Türkiye demokrasisine ve Türkiye halklarına karşı bir saldırıdır. Sürekli ayrımcı dil kullanarak bizleri hedef gösterenlere karşı tüm demokrasi güçlerinin ve muhaliflerin birlikte hareket etmeleri daha güçlü ses çıkarmaları demokratik bir ülke için gerekliliktir. HDP Türkiye Halklarının birlikte yaşama arzusu ve kardeşlik şiarıdır. HDP halktır ve bu saldırılarla halkları susturamazsınız.”