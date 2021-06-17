İKM Başkanı Öztürk: Erbakan’ı da ağırlamak isteriz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni (İKM) ziyaret etti. Ziyarette Altınöz’ün yanı sıra YRP İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi ile İKM Başkanı Murat Öztürk ve İKM yönetimi hazır bulundu.

“BİZİM PARTİMİZ EKMEK PARTİSİ”

Ziyaret ile ilgili konuşan Murat Öztürk, “Ziyaretinizden ötürü mutlu olduk. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı da misafir etmek isteriz. Kendisine İzmit Çarşı’da büyük bir yemek sofrası kurmak isteriz. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kıymetini bilemedik. Biz her geçen gün büyüyen bir derneğiz. Üye sayımız sürekli artmakta. Pandemi sürecinde esnafımız çok zorlandı. Geçinebilmek, evine ekmek götürebilmek için arabasını, evini satan arkadaşlarımız oldu. Bu süreç ne yazık ki iyi yönetilemedi. Bizim partimiz ekmek partisi. Başka siyasi partimiz yok. Allah bir daha böyle bir salgın göstermesin” dedi.

“KOCAELİ’DEN PARTİMİZE ÇOK DESTEK GÖRDÜK”

Öztürk’ün ardından konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Siz dernek değil adeta ticaret odası gibi olmuşsunuz. Sizleri Ankara’da genel merkezimizde ağırlamak isteriz. Biz genel başkanımıza 2015’deki genel seçimde kamuoyu yoklaması yaptık. İki şehirde çok güçlü çıktık. Bu şehirlerden bir tanesi Kocaeli’ydi. Bu şehirden partimize çok destek gördük. Biz de sizleri seviyoruz. Pandemi sürecinde çok sıkıntılar çok sıkıntılar yaşadınız. Esnafımızın sorunların biiyoruz. AK Parti, son 19 yıl 565 milyar dolar faiz ödemiş. Bu kaynakların esnafımıza, vatandaşa aktarılması lazımdı” ifadelerinde bulundu.

“NEDEN ÇÖZÜM BULAMIYOR”

“Doğru yönetilmiyor” diyen Altınöz, “AK Parti iktidarı, zincir marketlere neden çözüm bulamıyor. Bir yıldır iktidar da olsalar belki bunu anlayabilirdik. Ama AK Parti, 19 yıldır iktidar da bulunuyor. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamız bir yıl iktidarda kaldı. Kendisi esnaf adına daha kalıcı çözümler üretmişti. Memurlara yüzde 20 zam vermişti. Ekonomiyi doğru yönetmek gerekiyor. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Bunlar tiyatro. Almanya bizim neyimizi kıskansın. Doğru yönetilsek belki bizi kıskanırlar. Ama doğru yönetilmiyor” dedi.

“ KORONAVİRÜS AŞISINI NEDEN ÜRETMEDİK”

Koronavirüs aşı süreci ile ilgili de konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Mehmet Altınöz, “Hıfzıssıhha enstitüsünü kapattık. Yurt dışından aşı getirtmeye çalışıyoruz. Neden milli ve yerli aşımız yok? Yurt dışında aşıyı bulan da bizim insanımız. Onlarla gurur duyduk ama koronavirüs aşısını biz neden bulup üretemedik?” diyerek konuşmasını sonlandırdı.