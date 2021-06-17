Korona verilerinde dalgalı seyir devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 509'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 62 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 12'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 860 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.
DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 548'i semptomatik olmak üzere 6 bin 221 yeni vaka tespit edilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.