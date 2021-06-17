Kupalar yeni tasarıma eklenecek

Kocaelispor’da yeni sezon öncesinde yeşil siyahlıları taşıyan otobüs yeni bir tasarımla giydirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendisine sunulan tasarımlardan yeşil ve siyah hakim olan tasarımı beğendi ve otobüs yeni bir görüntüye büründü. Genel manada yeni tasarım beğenilirken tek eleştiri, bir önceki tasarımda yer alan 2 Türkiye kupasının yer almamasıydı. Bu eleştiriyi dikkate alan yetkililer en kısa sürede kupaların yeni tasarımda yer alacağını ifade etti.