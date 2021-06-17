Belediye Derincespor’da tüm borçlar ödendi

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da moraller iyi. Yönetim kurulu, başkan Ahmet Güntepe’nin doğum gününü kutlarken sarı lacivertliler futbolcuların birikmiş olan tüm alacaklarını ödedi. Basın Sözcüsü Haşmet Uçar şu şekilde konuştu: Kolay bir sezon değildi. Çok istediğimiz Play-Off’a kalamadık. Hatalarımızı gördük. Şimdi çok daha dikkatli hareket edeceğiz.
ÖNCE İÇ TRANSFERE YAPILACAK
Futbolcularımızın alacakları birikmişti. Kendileri çok sabırlı davrandılar. Bu nedenler kendilerine teşekkür ederiz. Yaklaşık 1 milyon liralık bir ödeme yapıldı ve tüm borçlar temizlendi. Yeni sezonda Fatih hocamızla devam edeceğiz. Zaten kendisi ile 1.5 yıllık anlaşma yapmıştık. Hocamızın raporu doğrultusunda önce iç transfer görüşmelerini yapacağız, ardından dış transfere yöneleceğiz. Sezonu ne zaman açacağımız ile ilgili önümüzdeki günlerde basınımıza bilgi vereceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.