Belediye Derincespor’da tüm borçlar ödendi

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da moraller iyi. Yönetim kurulu, başkan Ahmet Güntepe’nin doğum gününü kutlarken sarı lacivertliler futbolcuların birikmiş olan tüm alacaklarını ödedi. Basın Sözcüsü Haşmet Uçar şu şekilde konuştu: Kolay bir sezon değildi. Çok istediğimiz Play-Off’a kalamadık. Hatalarımızı gördük. Şimdi çok daha dikkatli hareket edeceğiz.

ÖNCE İÇ TRANSFERE YAPILACAK

Futbolcularımızın alacakları birikmişti. Kendileri çok sabırlı davrandılar. Bu nedenler kendilerine teşekkür ederiz. Yaklaşık 1 milyon liralık bir ödeme yapıldı ve tüm borçlar temizlendi. Yeni sezonda Fatih hocamızla devam edeceğiz. Zaten kendisi ile 1.5 yıllık anlaşma yapmıştık. Hocamızın raporu doğrultusunda önce iç transfer görüşmelerini yapacağız, ardından dış transfere yöneleceğiz. Sezonu ne zaman açacağımız ile ilgili önümüzdeki günlerde basınımıza bilgi vereceğiz.