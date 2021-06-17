Musa Nizam’dan, Aziz Çetin’e forma

Kocaelispor’un devre arasında Akhisarspor’dan renklerine bağladığı, hem futbolu ile hem de düzgün karakteri ile camianın sevgisini kazanan Musa Nizam, memleketi Antalya’ya gitti ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin’e formasını hediye etti. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Kardeş kulübümüz Kocaelispor forması giyen eski futbolcumuz Musa Nizam, Başkanımız Aziz Çetin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Kocaelispor forması hediye etti” denildi. Aziz Çetin, Kocaelispor’u ve Musa Nizam’ı elde ettiği şampiyonluktan ötürü kutlarken, yeşil siyahlı kulübü Süper Lig’de görmeyi fazlası ile arzu ettiğini de sözlerine ekledi.