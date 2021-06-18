9. Altın Kiraz 29 Haziran’da başlıyor!

Körfez’den Türkiye'ye açılan çok önemli bir futbol organizasyonu olan Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na sayılı günler kaldı. Haziran’ın sonunda başlaması beklenen turnuvanın genel koordinatörü her zaman olduğu gibi başarılı spor adamı Metin Özkan olacak. Bu yıl dokuzuncusunun düzenleneceği turnuva ilk yılından bu zamana kadar, tüm turnuvalarda birbirinden önemli futbolcuları ve isimleri bir araya getirdi.

ÇOK ÖZEL SÜRPRİZLER

Gerek açılış gerekse de kapanış organizasyonlarıyla adından oldukça söz ettiren Altın Kiraz Futbol turnuvasında yine birbirinden özel sürprizler katılımcıları bekliyor olacak. 24 takımlı turnuvada kota doldu. Kura çekiminin 25 Haziran’da yapılması, turnuvanın ilk düdüğünün ise 29 Haziran’da çalınması bekleniyor.

FİNAL ALPASLAN TÜRKEŞ’TE

Turnuvaya katılan takımları Metin Özkan birkaç gün içerisinde duyuracak. Son derece kaliteli takımlar ve futbolcular Kiraz’da bu yıl da boy gösterecek. Geçen yılki organizasyonun şampiyonu Maksimum Güvenlik bu yıl da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. İl dışından da 2 takımın mücadele edeceği turnuvanın finalinin Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanması düşünülüyor.