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18 Haz 2021 - 11:16- Gündem G: 18 Haz 2021 - 11:18

Kandıra sahillerinde hummalı çalışma  

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde temizlendi.  

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Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, sıcak aylarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra’nın plajlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

 

PLAJLAR TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra sahilleri ve mavi bayraklı plajların, onarım ve bakımları düzenli olarak yapılıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

 

CEBECİ SAHİLİ ELDEN GEÇTİ

Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Cebeci sahilinin otoparkına beton atıldı. Duşları ve tuvaletleri yenilendi. Tüm donatıların bakımları yapıldı. Vatandaşlar için 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

 

EKSİKLER GİDERİLDİ

Kovanağzı sahiline ise ekipler tarafından giriş meydanı oluşturuldu. Mavi bayrak kriterlerine uygun olarak düzenlemeler yapıldı. Kerpe sahilinde doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yürüyüş yolları onarıldı. Yol üzerinde bulunan ipek halatlar yenilendi. Bağırganlı sahilinde ise dere ıslahı yapıldı. Yürüyüş yolu uzatıldı. Dere üzerinde bulunan köprünün tamiri yapıldı. Ayrıca tüm sahil şeridinde kumsal ve yeşil alanlar temizlendi.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Haz 2021 - 11:16 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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