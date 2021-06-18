Kurtuluşun 100’üncü yıl coşkusu İzmit Kent Meydanı’nda yaşanacak

İzmit Belediyesi, 28 Haziran’da başlayacak ve yaklaşık bir hafta sürecek etkinliklerle İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını tüm vatandaşlar ile birlikte coşkuyla kutlayacak. Hazırlanan 6 günlük etkinlik takvimi ile her güne ayrı bir renk katacak olan İzmit Belediyesi, İzmitlilere unutulmayacak bir hafta yaşatacak. İlk üç gün İzmit Kent Meydanı’nda yaşanacak kurtuluş coşkusu, kent merkezini karnaval yerine çevirecek.
ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde düzenlenecek etkinliklerin merkezi, İzmit Kent Meydanı olacak. Yapılacak etkinliklerin ilk üç gününde İzmit Kent Meydanı’nda bir araya gelecek olan İzmitliler, ünlü isimlerin konserleriyle kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşayacak. Birbirinden eğlenceli sürpriz programların yer alacağı üç günün ardından, kutlamalar İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı’nda devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.