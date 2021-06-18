Mirkovic’in oğlu Denis Meriç Karacabey’de!

Kocaelispor’un eski futbolcularından Mirkovic’in oğlu Denis Meriç, 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor ile anlaştı. Özellikle ön libero mevkiinde oynayan, uzun boyu ve yüksek tekniği ile dikkat çeken Denis Meriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanvekili Davut Zirek “Stoper ve orta saha mevkiinde oynayabilen, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor’dan Denis Meriç’i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.