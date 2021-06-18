Ankaragücü’nde Moke şoku!

FIFA, Wilfred Moke'nin ödenmeyen 450 bin Euro'luk alacağı için 1. Lig takımlarından Ankaragücü'nün transfer tahtasını kapatıldığı belirtildi. Moke'nin alacakları ödendiği takdirde transfer tahtası açılacak. Moke, Başkent ekibine 2019’da 2 yıllığına imza atmıştı. Sarı lacivertli kulübün bu sıkıntıyı aşıp transfer çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.