Cumhur İttifakı kadınlarından birliktelik mesajı

AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, yönetimi ile birlikte MHP Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar ve yönetimini ziyaret etti. MHP il binasında gerçekleşen ziyarette birliktelik mesajı verildi. Ziyaret sonunda MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı’nın iki genel başkanı sahip oldukları şuur ve bizlerde aynı yöne bakan tabanız. Cumhur İttifakı ruhu ile Kocaeli adına birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimine yaptıkları bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.