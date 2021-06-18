Muharrem Erdoğan: Hiç mahcup olmadık şok şükür

Karamürsel İdmanyurdu’ndan Kocaelispor’a transfer olan genç yıldızlarından Olcan Gökdemir, U-16 Milli takımı aday kadrosuna davet edilmişti. Olcan’ın eski başkanı Muharrem Erdoğan “Bugüne kadar hiç mahcup olmadık şükürler olsun” dedi ve Olcan’ı kutladı.

YOLUN AÇIK OLSUN

Olcan Gökdemir’e bölge kulüplerinden ve teknik adamlarından da kutlamalar geldi. Karamürselspor ekibinin açıklamasında “U-16 Milli takımımızın İstanbul'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı aday kadrosuna Kocaelispor’dan Olcay Gökdemir çağrıldı. Karamürsel İdmanyurdu alt yapısından yetişen Karamürselli Olcay yeni gururumuz oldu. Yolun açık olsun çocuk, yüreğimiz seninle” denildi.

AYDIN GÜNAYDIN’A TEŞEKKÜR EDERİM

Sporcunun Çamçukurspor’daki antrenörlerinden da Olcan ile gurur duyduğunu belirtti. Karamürsel İdmanyurdu Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan ise şu ifadelere yer verdi: Olacan sessiz, sakin bir futbolcuydu. Bizde kendisini çok geliştirdi. Aydın Günaydın hocamızın isteği sonrası kendisini Kocaelispor’a gönderdik. Orada da gelişimine devam etti ve Milli takıma davet aldı. Aydın hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

MAL VARLIĞIMI VERECEĞİM

Karamürsel İdmanyurdu olarak verdiğimiz tüm sporcuların arkasındayız. Şu ana kadar şükürler olsun ki mahcup olmadık. Tesis yapmak için 14 dönüm araziye ihtiyacımız var. 4 dönüm var ama yetmez. Bakanlığımız bana tesis yapma şansı versin, her yıl en az 4 tane milli sporcu yetiştirmezsem tüm mal varlığımı vermeye hazırım.