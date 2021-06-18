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18 Haz 2021 - 13:05- Siyaset G: 18 Haz 2021 - 13:06

AKP’den Gölkay Park çıkarması! “Çürüdüğünü görmek içimizi acıtıyor”

AKP’li meclis üyeleri İzmit Belediyesi Meclis toplantısında gündeme gelen Gölkay Park’a giderek tesisin şimdiki hali il eski halini kıyasladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Meclis AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, Meclis Üyeleri Mehmet Çetin ve Nazmi Açıkgöz ile birlikte bakımsızlıktan harabe haline gelmiş Gölkay Park’a gitti. Burada fotoğraflar çeken meclis üyeleri kendi dönemleri ile kıyaslayarak İzmit Belediyesine yüklendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tutuş, “Halkın parasıyla yapılan bu yerlerin göz göre göre yok olmasına izin veren anlayış içimizi acıtıyor” dedi.

MECLİS ÜYELERİ ORADAYDI

2010 yılında AKP döneminde düzenlenerek özel düzenekler ve antrenman parkurlarıyla su kayağı merkezlerinden biri yapılan Gölkay Park Uluslarası Wakeboard ve Snowboard yarışmalarına ev sahipliği yapmıştı. AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, Meclis Üyeleri Mehmet Çetin ve Nazmi Açıkgöz önceki gün terk edilen Gölkay Park’a gittiler. Tutuş, MHP’li Meclis Üyelerinin bu tesisin neden kaderine terk edildiği şeklindeki haklı önergesine hazır cevap verilerek konunun geçiştirildiğine dikkat çekti.

HİÇ Mİ İÇİNİZ SIZLAMIYOR”

Alanı gezdikten sonra açıklama yapan Grup Başkan Vekili Tutuş, “İzmit Belediye Başkanı, mecliste önergeyi okur okumaz suçluluk psikolojisi ile olsa gerek aklına ilk geleni söyledi. Yıllarca hiçbir problem olmadan kullanılan tesisin statiği kötü gibi ifadelerle konuyu geçiştirdi. Burada kilometrelerce uzayan bisiklet yolları vardı, yürüyüş yolları vardı, onlarca oturma grubu, çardak, dinlenme alanları vardı, su sporları için parkurlar vardı. Tesisi koruyamadınız, burada hepsi belediyeye ait olan bir koltuğu ya da çardağı da mı koruyamadınız?” dedi

İYİ ŞEYLER YOK OLMAYA TERK EDİLDİ”

Tutuş açıklamasının devamında, “Yürüyüş yollarını, bisiklet yollarını, kayak tesisini de mi koruyamadınız? Bir İzmitli olarak, halkın parasıyla yapılan bu tesisin çürüdüğünü görmek içimizi acıtıyor. Ama daha acısı kapısından bile geçmeden, sorunu görmeden, birilerinin oturduğu yerden halkın taleplerine kayıtsız şekilde ezbere konuşması, her şeyi siyasi rövanşa dönüştürmesidir. İzmit’te halkımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir” dedi.

# MHP, AKP, İzmit belediyesi
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
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18 Haz 2021 - 13:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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