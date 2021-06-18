Gebze’de sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçık Mahallesi’nde yaptığı uygulama sırasında iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe viski ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.