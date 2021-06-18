İYİ Partili Sulu’dan  yönetimine teşekkür 

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. İlçe binasında gerçekleşen toplantıya katılan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, "Hafta boyunca ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve saha çalışmalarımızda partimiz beklediğimizin üzerinde ilgi görmüştür. Derince İlçe Teşkilatımızı temsil eden tüm üyelerimizi çalışmaları için tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İlçe Yönetim Kurulu olarak birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel ve başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi. İlçe Başkanı Sulu, yapılan yeni üyeliklerin artışından dolayı parti adına çok mutlu olduğunu da ekledi.