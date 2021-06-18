CHP’li Soyluçiçek,  HDP’li Deniz’in  katledilmesini kınadı 

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Soyluçiçek, “HDP İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Parti çalışanı Deniz Poyraz maalesef saldırıda yaşamını yitirdi. Bir vatandaşımızın bu denli bir olayla can kaybı bizleri derinden üzmüştür. Deniz Poyraz’a rahmet ailesine ise sabırlar diliyoruz. Vatandaşlarımızı iktidarın izlediği yol, kullandığı ifadeler kutuplaştırarak ayrıştırmaktadır. AKP iktidarı insanları şiddete sürükleyici tutumundan vazgeçmelidir. Mafya ile iş birliği içerisinde bir yönetim anlayışı zaten kabul edilemez. Katil ve aynı zamanda bunun gerçek sorumlularının gerçek adalet karşısında hesap vermesi gereklidir. Bu yaşanan vahşeti sonuna kadar kınıyorum” dedi.