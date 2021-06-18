Kan bağışına dikkat çektiler 

Dünya Sağlık Örgütü’nün kan bağışını teşvik etmek, güvenli ve kaliteli kanın bulunması amacıyla farkındalık oluşturmak için ilan ettiği Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nü unutmayan İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret ederek farkındalık çalışmalarına katkıda bulundu, kan bağışının önemine vurgu yapıldı.

HEDİYE TAKDİM ETTİ

Tüm dünyada kan bağışına dikkat çekilen ve kan bağışçılarının hayat kurtardığının altı çizilen Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Sevtap Cengiz ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü, Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde Dr. Muammer Coşkun’a hediyesini takdim etti.