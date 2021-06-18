Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret

Koronavirüsle mücadele kapsamında Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı olan vatandaşlara randevu şartı aranmaksızın hafta içi 09:30-17:00 saatleri arasında ilçenin belli noktalarında başlayan aşı uygulaması devam ediyor. Derince Belediye Kent Meydanı, Derince Kaymakamlık Binası Önü, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yenikent Mahallesi Muhtarlığı önünde devam eden biontech aşısı uygulamasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.



AFAD STANTLARI

Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Kent Meydanı’nda kurulan Mobil Aşı Noktası’nı ziyaret ederek burada görev yapan sağlık çalışanları ve aşı yaptıran vatandaşlarla sohbet etti. Aşılama çalışmalarının önemine değinen Başkan Aygün, “Aşılama programının hızlanmasıyla birlikte özlenen güzel günlere yeniden kavuşacağımıza inanıyorum” dedi. Kaymakam Aksak ve Başkan Aygün, ayrıca Kent Meydanı’nda yer alan AFAD stantlarının bulunduğu alanda da incelemelerde bulundu.