İlimtepe’ye 750 sedir ağacı

Körfez Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Körfez bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda da Çevre Koruma (Çevkor) Dergisi ile ortaklaşa olarak 750 adet sedir ve fıstık çalı toprakla buluşturdu. Belediyeye ait olan alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması yıl boyunca devam edecek ve binlerce fidan toprakla buluşturulacak.



AĞAÇ HAYATTIR

İlimtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikimine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe de katıldı. Tokuştepe, duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesi’ne ve Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, “Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.



ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Ayrıca katkılarından dolayı da Tokuştepe tarafından Başkan Şener Söğüt’e plaket takdim edildi. Tokuştepe ayrıca Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz’a da bir plaket takdim etti. İlk fidanı toprakla buluşturan Başkan Şener Söğüt, “Gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Körfez bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.