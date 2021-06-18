Çayırova’da altyapı  deplaseleri yapılıyor

İSU Genel Müdürlüğü abonelerine kaliteli hizmet anlayışıyla Kocaeli genelinde yatırımlarına aralıksız olarak devam ediyor. Çayırova’da gerçekleştirilecek Kent Meydanı projesi kapsamında altyapı hatlarının deplase çalışmaları yapılıyor. Yapımı devam eden meydan projesinin altında kalacak mevcut hatlar iptal edilerek farklı noktalara taşınıyor. Özgürlük Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında 100 mm çapında düktilfont, kanalizasyon hatlarında 400 mm çapında beton borular ve yağmur suyu hatlarında 2000 mm ve 800 mm aralığında beton borular kullanıyor.