Genç baba kalbine yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden otomobil tamircisi Bulut Kaçar (28) kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Bulut’un acı haberi ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Bulut'un cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli’ye gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut Kaçar'ın cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.