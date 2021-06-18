“ASM çalışanlarının da emeği inkar edilmemeli”

Dünya koronavirüsle mücadelesine devam ederken aşılama çalışmaları geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de aşılama çalışmalarının hız kazanması ile birlikte ülke genelinde milyonlarca kişi aşılandı. Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de devlet hastanelerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Çeker, Alikahya Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Kocaeli Aile Hekimleri Dernek Başkanı, Türk Sağlık Sen Kocaeli Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivan’ı görevinin başında ziyaret etti.

“AİLE SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞANLARI YOK SAYILMIŞTIR”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şube Başkanı Çeker; “Sağlık Bakanı adına Kamu Hastaneleri Genel Müdürü genelge yayınlayarak aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanlarını 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır. Yapılan düzenleme yerinde olmakla birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı yapan sağlık çalışanlarının Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Çalışanları yok sayılmıştır. Vatandaşımızın sağlık hizmeti almak için ilk başvurmuş olduğu merkezlerde görev yapan sağlık çalışanlarını Sağlık Bakanlığının yok sayması kabul edilemez.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKI VERİLMELİ”

Sağlık Bakanlığı bir düzenleme yaparken çalışanlar arasında ayrıma yol açacak usulleri artık bırakmalı, tüm çalışanları kapsayacak makul, adil ve eşit düzenlemeleri hayata geçirmelidir. ASM’lerde aşı yapan sağlık çalışanları içinde ivedilikle gereği yapılmalıdır. Ayrıca günde 1 milyonun üstünde aşı yaparak pandemideki kahramanlıklarının yanına aşılama için olağanüstü gayretlerini de ekleyen sağlık çalışanlarının hakkı verilmeli, mağduriyetlerine çözüm üretilmelidir.

“BAKANLIK GAYRET GÖSTERMELİ”

Kahraman sağlık ordusunun gücüne herkes inanıyor ve güveniyor, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakanımızda bu ordunun sorunlarını çözmeli, taleplerini karşılamalı ve beklentilerini gerçekleştirmelidir. Sağlık çalışanlarının hizmetine ve hızına yetişmek çok zor ama ASM çalışanlarının da emeği inkar edilmeyerek, yok sayılmayarak gerekli ekonomik destek için Bakanlık gayret gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.