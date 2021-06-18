Köseköylü Haşim Arda  U18 Milli Takımı’nda

U18 Milli Takımımızın hazırlık kampı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. U18 Milliler çalışmalarını Riva’da sürdürdü. Ayrıca, U18 Milli Takımımızın oyuncularından Brio Acar Aslan ve Mirhan İnan’ın doğum günleri, Millilerin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı. Faruk Sarman’ın oğlu Kocaelisporlu Haşim Arda Sarman’ın da yeni kulübü Keçiörengücü adına katılığı kamp renkli başladı.