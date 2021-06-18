Tuğamiral Aydın Eken intihar etti

Alınan bilgiye göre Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı Gölcük Tersane Komutanı Aydın Eken, Başiskele Bahçecik'teki evinde beylik tabancası ile intihar etti. Ailesinin de evde bulunduğu sırada intihar eden Eken'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli edilen Eken'in neden ntihar ettiği henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı