Muhteşem Süleyman için Bandırma yine devrede

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Göztepe'den yuvasına, Kocaelispor'a dönen Burak Süleyman yeni sezonda yeşil siyahlı kulüple devam etmeyecek. Başarılı futbolcu 1. Lig'den birçok takımın radarındaydı. Bu takımlardan en çok öne çıkanının Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor olduğu öğrenildi.



ÖZELLİKLE FİNAL MAÇINDA ÇOK ETKİLİYDİ

Geçtiğimiz sezon öncesinde de Bandırmaspor ile ön anlaşma yapan ancak Göztepe’ye imza atan Burak Süleyman’ın Balıkesir ekibinin kendisini ısrarlı şekilde istemesi üzerine bu kulübe daha yakın olduğu gelen haberler arasında. Özellikle Sakaryaspor ile oynanan final maçındaki performansı ile çok dikkat çeken Burak Süleyman'ın devre arasında geldiği Kocaelispor'da 4 gol attı, 9 da asist yaptı.