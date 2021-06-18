Muhteşem Süleyman için Bandırma yine devrede

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Göztepe'den yuvasına, Kocaelispor'a dönen Burak Süleyman yeni sezonda yeşil siyahlı kulüple devam etmeyecek. Başarılı futbolcu 1. Lig'den birçok takımın radarındaydı. Bu takımlardan en çok öne çıkanının Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor olduğu öğrenildi.
ÖZELLİKLE FİNAL MAÇINDA ÇOK ETKİLİYDİ
Geçtiğimiz sezon öncesinde de Bandırmaspor ile ön anlaşma yapan ancak Göztepe’ye imza atan Burak Süleyman’ın Balıkesir ekibinin kendisini ısrarlı şekilde istemesi üzerine bu kulübe daha yakın olduğu gelen haberler arasında. Özellikle Sakaryaspor ile oynanan final maçındaki performansı ile çok dikkat çeken Burak Süleyman'ın devre arasında geldiği Kocaelispor'da 4 gol attı, 9 da asist yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.