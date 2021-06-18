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18 Haz 2021 - 17:09- Siyaset G: 18 Haz 2021 - 17:13

İzmit Belediyesi'nden Tutuş'a cevap

AKP  İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un Gölkay Park ile ilgili basında çıkan söylemleri üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapl...
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AKP  İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un Gölkay Park ile ilgili basında çıkan söylemleri üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in basın danışmanı Cem Şakoğlu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. ‘Bunun adı kurnazlık. Gölkay olduğu için de tatlı su kurnazlığı’ diyen Şakoğlu şunları söyledi; 


        “Ak Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Sayın Muharrem Tutuş beyefendinin Gölkay Park ile ilgili açıklamalarını açık yüreklilikle konuşmak gerekirse şaşkınlıkla okudum. Konuyu kendi ağızlarından dinleyenler için hakikaten ortada içler acısı bir durum var. Toplumu etkilemek için bir algı operasyonu bu kadar mı iyi yönetilebilir. Evet, ancak bu kadar iyi yönetilebilirdi. Konuyu, ne olduğunu ve ne olacağını kendi isimlerini bildikleri gibi bildikleri halde, İzmit Belediyesinin Gölkay Park ile ilgili alacağı eylem planı meclis toplantısında kendilerine aktarıldı. Yapılan bu bilgilendirmeye rağmen sonrasında böyle bir açıklama yapmaları şaşkınlık verici. Bunun bir tek amacı olabilir ki o da ‘Bakın biz söyledik öyle yaptılar. Biz söylemesek kimsenin bir şey yapacağı yok’ algısını oluşturmak. Muharrem bey ve arkadaşları gazetelere bu açıklamaları yaparlarken keşke İzmit Belediyesinin Meclis toplantısında Gölkay Park sosyal binasının yeniden yapılacağı bilgisini de vermiş olsalardı. Keşke kendi dönemlerinde yaptırılan binanın aldığı hali, nedenlerini, fen ve sanat kaidelerine asla uyulmadan, statiğine dikkat edilmeden sürekli yeni ilavelerle gerek görsel, gerek halkın ve işletmecilerin güvenliği açısından tehlike arz edecek hale getirildiğini de anlatmış olsalardı. 


        İzmit Belediyesi Gölkay Park ile ilgili harika bir proje hazırladı. Konu ile ilgili birimlerimiz son derece modern ve herkesi kucaklayabilecek, kent estetiğini ortaya koyabilecek bir tesis için çalışmalarını tamamladılar. Biz bu projeyi uyguladığımızda halktan alacağımız beğeninin farkında olanlar bu işi maalesef yine siyasete dönüştürmek istediler. Olsun herkes kendisine yakışanı yapar. Biz halkımıza hizmet etmeye, kent bilincini belediyemizde temsil ve tesis etmeye ısrar ve devam edeceğiz. 


        İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin ‘Biz beton belediyeciliği yapmayacağız. Biz sanatın, kültürün, sosyal yaşamın insanları kaynaştırdığı, toplumu ayrımcılık yapmadan kucaklayacak bir belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz’ söylemi artık kentin tüm sokaklarında hayat bulmaya başladı. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in iki yıllık icraatlarını eleştirenler ilk önce kaç yıldır belediyeleri kendilerinin idare ettiğine ve Fatma hanımı eleştirirken arada bir belediye kendilerinde iken eleştirdikleri konular ile neler yaptıklarını da insanlara anlatmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Gölkay’ı kime verdiklerine, verdikleri işletmecinin denetimsiz bir şekilde yaptırdığı ilave çıkmalara milletin parasını asıl kendilerinin nasıl havaya saçtığını da arada bir anlatmalarını beklerim. İzmit Belediyesini vurdumduymazlık ile suçlayanlar koskoca bir kenti ülke çapında tanıtan, ulusal ve uluslararası markaların katıldığı ve artık bir marka halini almış dev gibi Kocaeli Sanayi Fuarını getirdikleri hale bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Ne yapmak lazım şimdi, biz de fuar alanına gidip iki fotoğraf çekip göldeki iki ördeğe sahip çıkamadınız diye açıklama mı yapalım? Sayın Tutuş basına İzmit Belediyesinin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor derken keşke Uluslararası Fuar Merkezinin çatısının halkın ve basının uyarılarına rağmen nasıl ve neden çöktüğünü de anlatsaydı. Koskoca fuar alanının Şubat ayında çatılarının çöktüğünü, boyalarının solmuş, demirlerinin paslanmış olduğunu ve el birliği ile atıl hale getirildiğini, halkın parasıyla yapılan bu yerlerin göz göre göre ne hale getirildiğinin de altını çizseydi. İşte o zaman Gölkay Park için kullandığı söylemlerin bir ederi olurdu. Ancak bugün yaptığı açıklamalarla kent için yapılmak istenilen iyi projelerin önünü kesebilmek ya da ‘Biz yaptırdık’ bakış açısını dayatmak için yapılan siyasi açıklamalar olduğunu herkes gibi biz de anladık. 
        Biz İzmit Belediyesi olarak bu çatı altında siyaset değil, yalnızca hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kurgulanan algı operasyonlarına ne halkımızın ne de belediyemizin alet olmayacağını da bu satırlardan herkese duyurmak isteriz. Biz daha iyi bir kent için siyaset değil riyaset yapmayı sürdüreceğiz.
# AKP, Sanayi, İzmit belediyesi, proje, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Haz 2021 - 17:09 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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