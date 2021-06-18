İzmit Belediyesporlu atletler ‘Süper Lig’ yolunda koşacak

Yıl boyunca katıldıkları yarışlarda başarılı dereceler elde ederek Turkcell Atletizm Süper Lig’ine yükselmek adına önemli bir mesafe kat eden İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, bu hafta sonu İzmir’de piste çıkacak. Tamamı İzmitli olan 18 sporcuyla Spor Toto 1. Lig Edip Akarsu 1. Kademe Yarışlarına katılmak üzere İzmir’e giden atletler, Süper Lig yolunda ilk 8 takım arasına girebilmek için ter dökecek.



YOUTUBE’DAN YAYINLANACAK

12 takımın mücadele edeceği İzmir’deki yarışlarda ilk 8’de yer alacak takımlar Atletizm Süper Ligi’ne yükselebilmek için ağustos ayındaki finalde koşarak. Ağustos ayında yapılacak final etabında ise ilk iki sıraya yerleşen takımlar Atletizm Süper Ligi’ne yükselecek. İzmitliler, İzmir’deki yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu’nun youtube hesabından saat 16.00’dan itibaren canlı yayından takip ederek İzmit Belediyespor’un Süper Lig yolundaki heyecanına ortak olabilecek.



TAKIMIN HEDEFİ SÜPER LİG

İzmir’e iddialı bir şekilde gittiklerini kaydeden İzmit Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü Turgut Demirkıran, “Süper Lig’e yükselmek adına önemli bir yarışa gidiyoruz. Hedefimiz; İzmir’de ilk 8 takım arasına girerek önce finallere kalmak daha sonra ise Süper Lig’e yükselmek. Katıldığımız her yarışta bizlere destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ve başarımız için dua eden tüm İzmitlilere teşekkür ediyoruz” dedi.



İZMİR KAFİLESİNDEKİ İSİMLER

İzmir’de mücadele edecek İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nda; sporcular; Burcu Aslan, Ceren Şiret, Dilara Çakmak, Dilara Kaşkal, Ebru Doğan, Elif Serbes, Gözde Nur Bayrak, Gülşah Karaca, Handan Bolut, Hasnaa Boğahan, Merve Kanat, Serra Sude Gökduman, Sinem Şiret, Şimal Dinçer, Miray Nisa Ürün, Tuğba Ekirci, Büşra Emine Top ve Merve Kanat ile antrenörler; Turgut Demirkıran ve Abdulselam Karharman bulunuyor.