Kocaeli Valiliği'nden su baskını uyarısı

Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 19.06.2021 Cumartesi günü saat 03.00 ile 18.00 arası Marmara’nın doğusunda ( Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.