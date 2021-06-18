İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

Müsilajın, Karamürsel kıyılarında ve Eskihisar açıklarında yer yer tabakalaştığı görüldü. Belediye ekipleri, bölgede biriken müsilaj tabakalarını temizlemek için çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının " Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor. Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan müsilaj, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.