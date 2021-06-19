Araç hırsızı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Darıca’da 2 aracın, 16 Haziran günü de İstanbul Pendik’de 1 aracın çalınması olayları ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli C.K. (37) 17 Haziran günü Gebze’de yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlar bulunarak sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.