Aranan 2 kişi polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, silahla yağma suçundan gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen R.A. (49) hakkında toplam 33 yıl 4 ay ağır hapis cezası verildi. Kararın onanması ile aranmaya başlanan R.A. İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık suçundan tutuksuz yargılanan G.O (35) hakkında yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan G.O. Körfez’de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.