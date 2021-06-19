Ev hırsızı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Gebze’de meydana gelen evden hırsızlık olayında, yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması konusu ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olan ve çeşitli suçlardan 70 ayrı suç kaydı bulunan E.G isimli şahıs 18 Haziran günü İstanbul Maltepe’de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.