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19 Haz 2021 - 00:52- Spor G: 19 Haz 2021 - 00:53

Dolandırıcılar iş başında!

Kocaelispor sezon öncesi kamplarını Erzurum Sway Otel ve Bolu Abant’ta yer alan Wonresort Otel’de yapacak. Kimi sosyal medya hesaplarında Kocaelispor...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor sezon öncesi kamplarını Erzurum Sway Otel ve Bolu Abant’ta yer alan Wonresort Otel’de yapacak. Kimi sosyal medya hesaplarında Kocaelispor’un 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Kupası’na katılacağı, rakiplerinin de Samsunspor, Kayserispor ve Belçika’dan Westerlo olacağı belirtildi.

BUNLARI ZAMAN ZAMAN YAPIYORLAR

Kimi yeşil siyahlı taraftarlar bu turnuvanın olacağını düşünerek Kayseri’deki otellerde rezervasyon yapmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak turnuvanın hayal ürünü olduğu öğrenildi. Kimsenin böyle bir gelişmeden haberi olmadan bu şekilde yanlış bir bilginin kamuoyuna servis edilmesi sinirleri gerdi. Kocaelispor’un ismini ve logosunu doğru olmayan bilgilerle kullanan dolandırıcılara da tepki gösterildi.

OTELLER HAZIR

1 Temmuz’da sezonu açacak olan Körfez 1 hafta burada çalışacak ve Erzurum’a gidecek. Takımın Erzurum kampı 10 gün sürecek. Erzurum Sway Otel’de Kocaelispor’un yanı sıra Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Malatyaspor da kalacak. Yeşil siyahlılar Erzurum’da 2 hazırlık maçı yapacak ve İzmit’e dönecek. Temmuz sonunda Bolu Vonresort Otel’de bir kampa daha başlayacak olan Kocaelispor, Ağustos’un ilk haftasında şehre dönecek ve zorlu lig virajına da girmiş olacak.
# Kocaelispor

19 Haz 2021 - 00:52 Kocaeli/ İzmit- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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