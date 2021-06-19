Dolandırıcılar iş başında!

Kocaelispor sezon öncesi kamplarını Erzurum Sway Otel ve Bolu Abant’ta yer alan Wonresort Otel’de yapacak. Kimi sosyal medya hesaplarında Kocaelispor’un 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Kupası’na katılacağı, rakiplerinin de Samsunspor, Kayserispor ve Belçika’dan Westerlo olacağı belirtildi.
BUNLARI ZAMAN ZAMAN YAPIYORLAR
Kimi yeşil siyahlı taraftarlar bu turnuvanın olacağını düşünerek Kayseri’deki otellerde rezervasyon yapmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak turnuvanın hayal ürünü olduğu öğrenildi. Kimsenin böyle bir gelişmeden haberi olmadan bu şekilde yanlış bir bilginin kamuoyuna servis edilmesi sinirleri gerdi. Kocaelispor’un ismini ve logosunu doğru olmayan bilgilerle kullanan dolandırıcılara da tepki gösterildi.
OTELLER HAZIR
1 Temmuz’da sezonu açacak olan Körfez 1 hafta burada çalışacak ve Erzurum’a gidecek. Takımın Erzurum kampı 10 gün sürecek. Erzurum Sway Otel’de Kocaelispor’un yanı sıra Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Malatyaspor da kalacak. Yeşil siyahlılar Erzurum’da 2 hazırlık maçı yapacak ve İzmit’e dönecek. Temmuz sonunda Bolu Vonresort Otel’de bir kampa daha başlayacak olan Kocaelispor, Ağustos’un ilk haftasında şehre dönecek ve zorlu lig virajına da girmiş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.