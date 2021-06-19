Minik güreşçiler milli takım yolunda  

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Pandemi döneminde yapılamayan, Türkiye Şampiyonaları yerine düzenlenen milli takım seçme müsabakalarında Büyükşehir Kağıtspor’un minik güreşçileri ter döktü. Karşılaşmalarda mavi beyazlı sporcular başarılı sonuçlar aldı

İKİ MADALYA İLE KÜRSÜDE YER ALDILAR

Antalya’da yapılan 11-13 yaş Minikler Güreş milli takım kamp seçmelerinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Muhammet Şehit Yavuz 48 kg’da altın, Ahmet Ali Gül 30 kg’da gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. 30 kg’da mücadele eden Alihan Metin ise 5. olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Başarılı sporcular elde ettikleri sonuçlar ile katıldıkları seçmelerden milli forma ile döndüler.

KAĞITSPOR MİNİKLER TAKIMI TÜRKİYE 5.’Sİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Güreş Minikler takımı da seçmelere katıldı. Türkiyenin dört bir yanından katılan 65 takım arasında önemli bir başarı elde eden mavi beyazlı minikler takımı Türkiye 5.’si olarak seçmeleri tamamladı.