Yıldızlı’dan Babalar Günü mesajı

Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Yaşı kaç olursa olsun bir insana güç veren en güzel hislerden biri babanın varlığıdır. Anneler gibi, çocukların ileride topluma faydalı bireyler olmasındaki en büyük rol modellerden biri babadır. Çevremize yönelttiğimiz etkinin, insanlara hissettirdiklerimizin, topluma sunduğumuz katkıların, kısacası hayata bıraktığımız her izde babalarımızın ve annelerimizin imzası var. Bizi biz yapan her değerin ve düşüncenin mimarları anne ve babalarımızdır. Biyolojik olarak bir evlat sahibi olmasa da koca bir ülkede yüzlerce kişinin atası olarak gördüğü başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin, bugün hayatta olmayan tüm o güzel yürekli babaların aileleri nezdinde en içten dileklerimle babalar gününü kutluyorum. Bugün hala ailelerine varlığı ile güç vermeye nefesi yeten tüm babaların da gününü kutluyor, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini diliyorum”