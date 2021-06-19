Yeni Cuma’ya ONAY ÇIKTI  tamamen yenilenecek

İzmit’in tarihi dokusu ve yeşil alanlarıyla halkın en çok tercih ettiği sosyal alanlarından Yeni Cuma’da yenileme projesi hazırlayan İzmit Belediyesine, Kültür ve Turizm Bakanlığından onay geldi. Kent estetiğini arttırmak adına modern ve kullanışlı mekanlar tasarlayan İzmit Belediyesinin Yeni Cuma’da yapmayı planladığı projeyi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kabul etti. Yeni Cuma, İzmitlilerin nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan haline getirilecek.



YENİ CUMA’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Yaklaşık 15 yıldır yenilenmesine onay verilmeyen Yeni Cuma alanında yapmayı planladığı projesi kabul edilen İzmit Belediyesi, vatandaşların en uğrak noktası olan Yeni Cuma’da komple yenileme çalışması gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi planlanan projenin fizibilite çalışmaları sırasında; engelli kullanım alanları, meydan algısı ve odak, kafeterya alanı, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirme sorunları tespit etti.



BOL YEŞİL, YÜKSEK KONFOR OLACAK

Yeşil alanları arttıracak, park alanını yenileyecek, sert zeminleri ve kafeteryayı daha kullanışlı hale getirecek olan İzmit Belediyesi, “Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi” çerçevesinde engelli vatandaşların kullanımına uygun yürüyüş rampaları yapacak. Basamak sayılarını da asgariye indirecek olan İzmit Belediyesi engellilerin kesintisiz ulaşım, engelsiz erişim sağlayabileceği, keyifle dolaşabileceği hale dönüştürecek.



ÇAY BAHÇESİ YENİLENECEK

Yeni düzenlemeden sonra Yeni Cuma, kafeterya ve park alanı olmak üzere iki bölümden oluşacak. Parkın odak nokta olması planlanan çay bahçesi, geniş ve kullanılabilir ortak alanda ziyaretçilerini ağırlayacak. Meydan ile kafeteryanın kot farkıyla birbirinden ayrılacağı yeni düzenlemede çay bahçesi de büyütülecek. Peyzajı da yenilenecek olan Yeni Cuma’da uzun ömürlü, alanın toprağına uygun, dört mevsimlik bitkiler tercih edilecek.



ÇOK ESTETİK BİR MEKAN OLACAK

Küptaşlı sert zemin konusuna da projede değinen İzmit Belediyesi, vatandaşların tekerlekli sandalye, bebek arabası, topuklu ayakkabı ve bisikletle rahat seyahat edilmeleri açısından Yeni Cuma Parkı’nda uzun ömürlü ve daha kullanışlı malzemeler kullanacak. Yeni Cuma’da hem estetik hem de dayanıklı bir zemin oluşturulacak. İzmitlilere vakit geçirmekten keyif alacağı estetik bir mekan sunacak olan İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkı’ndaki peyzaj çalışmasıyla kent merkezini botanik bahçesi haline getirecek.