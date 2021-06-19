Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Haz 2021 - 11:05- Gündem G: 19 Haz 2021 - 11:10

Milli karateci Eray Şamdan: Olimpiyatlarda ilk şampiyon olarak tarihe geçmek istiyorum

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Avrupa şampiyonu karateci Eray Şamdan, "Daha önce karate olimpiyatlarda yoktu. İlk defa 2020'de yarışacak. İlk şampiyon olarak tarihe geçmek istiyorum" dedi.

mask

Darıca'da yaşayan milli karateci Eray Şamdan, geçen ay Avrupa şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Eray Şamdan, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Erzurum'da antrenörleriyle birlikte 1 aylık bir kampa başlayacak olan Eray Şamdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda karate dalının ilk kez bu yıl yarıştığını belirterek, kendi dalında dünyanın ilk olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi.

"AVRUPA'YA GİTMEDEN ÖNCE ŞAMPİYON OLACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"

Olimpiyat yolunda son 4 yıldır ciddi şekilde çalıştığını belirten Eray Şamdan, "Olimpiyatlara katılma sürecimiz, çok zorlu bir süreçti. Son 4 yıldır çok ciddi çalışmalar içerisindeydik. Son 2,5 yılda 23 farklı puanlama maçına gittik. Ben puanlamada dünya sıralamasını 3'üncü olarak bitirdim. Bu tabii ki yeterli değildi. 98 ülkenin katıldığı son kalifikasyon turnuvası Paris'te yapıldı. Orada altın madalya kazanarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Bu da benim için en büyük başarı. Tabii elimden gelen gayreti gösteriyorum. Orada da altın madalya kazanmak istiyorum. Daha önce büyükler kategorisinde Avrupa 3'üncülüğüm vardı. Bu şampiyonada kendimi daha olgunlaşmış hissediyordum. Performans olarak daha yukarıda görüyordum. Avrupa'ya gitmeden önce şampiyon olacağımı hissediyordum. Gittim ve orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu şekilde ilk Büyükler Avrupa Şampiyonluğumu almış oldum. Bu da benim için en büyük başarılarımdan bir tanesi" dedi.

"İLK ŞAMPİYON OLARAK TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Olimpiyat tarihinde ilk kez düzenlenecek olan karatede şampiyon olmak istediğini söyleyen Şamdan, "Olimpiyatlar için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır bu çalışmalar devam ediyor. İşin sonuna geldik. Olimpiyatlar için son 1 ayımız var. Bu yüzden Erzurum'a kampa gideceğiz. 1 aylık bir kampın ardından Tokyo'ya gideceğiz. Ben orada altın madalya alabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Zaten orada, daha önce maç yaptığım rakiplerle dövüşeceğim. Güzel geçeceğine inanıyorum. Ülkemize altın madalya kazandırabileceğime inanıyorum. Bu gururu yaşatacağıma inanıyorum. Daha önce karate olimpiyatlarda yoktu. İlk defa 2020'de yarışacak. Bunun için aslında ekstra bir gururum var. Çünkü ilk şampiyon olarak tarihe geçmek istiyorum. Bunun için ekstra bir çaba sarf ediyorum diyebilirim. Çünkü ilk olmak gerçekten özeldir. İlkler unutulmaz. İlk şampiyon olarak adımı altın harflerle tarihe kazımak istiyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ROL MODEL"

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan ile gurur duyduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milli sporcuya meclisi kararıyla 15 tane altın hediye etti. Eray Şamdan'ın olimpiyatlardan altın madalya ile döneceğine inandıklarını söyleyen Bıyık, "Eray, bizim bölgemizin yetiştirdiği ender sporcularımızdan bir tanesi. Çok sevdiğimiz, çok karakterli bir kardeşimiz. Geçmişinde 7 şampiyonluğu olan ve inşallah hem Darıca'yı hem Kocaeli'yi Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek bir sporcu. Kesinlikle Eray'ın bir kez daha oradan şampiyonluk ile döneceğinden çok umutluyuz. Eray hiçbir zaman bizim umutlarımızı boşa çıkartmadı. Kardeşimizi her zaman da destekliyoruz. Eray bizim gençliğimiz için de önemli bir rol model. Bizim içimizden böyle olimpiyat şampiyonları çıkacak. Daha nice Eraylar yetiştireceğiz." dedi.

# eğitim
# DARICA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Özel sporcudan iki altın madalya mask
Özel sporcudan iki altın madalya

19 Haz 2021 - 11:05 Kocaeli/ Darica- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.320.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Alikahya sokaklarında parke yeniledi mask
İzmit Belediyesi, Alikahya sokaklarında parke yeniledi
Karamürsel İnönü Caddesi’nde sıra kaldırımlarda mask
Karamürsel İnönü Caddesi’nde sıra kaldırımlarda
Kocaeli Valiliği'nden su baskını uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden su baskını uyarısı
İzmit Belediyesporlu atletler ‘Süper Lig’ yolunda koşacak mask
İzmit Belediyesporlu atletler ‘Süper Lig’ yolunda koşacak
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler mask
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
Çayırova’da altyapı  deplaseleri yapılıyor mask
Çayırova’da altyapı  deplaseleri yapılıyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor mask
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti mask
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti
Stadyum yoluna muhalefet şerhi mask
Stadyum yoluna muhalefet şerhi
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler mask
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı mask
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı

GALERİ

Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası mask
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL