Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Haz 2021 - 11:31- Gündem G: 19 Haz 2021 - 11:34

İzmit Belediyesi Avrasya Yolu ile tarihin kapılarını aralıyor

Tarihin kapılarını aralamak için Avrasya Yolu işaretlemelerinin ilk etabını tamamlayan İzmit Belediyesi, İstanbul’dan gelen yerli ve yabancı isimlerle birlikte kent turizmini canlandırmanın yeni adımlarını da planladı 
mask

Turizmi canlandırmak, İzmit’in kültürel varlıklarını korumak ve turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan dolaşabilmek için rota işaretlemeleri yapan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Avrasya Yolu Kültür Rotası proje çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işaretlemelerin birinci etabını bitiren İzmit Belediyesi ekipleri, 9 Haziran Çarşamba günü İstanbul’dan yürümeye başlayan 4 kişilik heyetle birlikte Gebze’nin Yağcılar Köyü’nde buluştu. 

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Spor İşleri personeli, Tarihi Avrasya Yolu temsilcileriyle birlikte kültürel mirasları korumak için yeni adımların ön hazırlıklarını yaptı. İzmit Belediyesi, Avrasya Yolu’nun kırsal kalkınma, kent turizminin canlanması, çevre ve kültür varlıklarının korunması gibi birçok konuda Kocaeli’ye katkı sağlayacağını aktardı. Kültür Rotaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Oytun Güventürk, Hikingistanbul Yöneticisi Nick Hoobs, grup üyeleri; Natalia Antonova ve Fatemah Mashal’dan oluşan heyet ile 3 günlük yürüyüşleri sırasında yaptıkları fikir alışverişleri doğrultusunda birçok adımın ön hazırlıklarını planladı. 

REHBERSİZ SEYAHAT KONFORU

Tarihi Kutluca Taş Köprü, Tarihi Büyük Kemer, Şehitlik Korusu, Orhan Camii ve İzmit’in diğer kültür varlıklarını İstanbul’dan gelen ekibe gezdiren İzmit Belediyesi ekipleri, rota üzerindeki temizlik, işaretleme ve tabelalandırma sayesinde tüm turistlerin rahatlıkla gezebileceğini belirtti. İstanbul-İzmit hattının yürüyerek güvenle geçilebilir olmasını sağlayacak olan rota binlerce gezginin İzmit’e gelmesini sağlayarak kent turizmini canlandıracak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sunan İstanbul heyeti, İzmit’in tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

# proje, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

19 Haz 2021 - 11:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.320.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Alikahya sokaklarında parke yeniledi mask
İzmit Belediyesi, Alikahya sokaklarında parke yeniledi
Karamürsel İnönü Caddesi’nde sıra kaldırımlarda mask
Karamürsel İnönü Caddesi’nde sıra kaldırımlarda
Kocaeli Valiliği'nden su baskını uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden su baskını uyarısı
İzmit Belediyesporlu atletler ‘Süper Lig’ yolunda koşacak mask
İzmit Belediyesporlu atletler ‘Süper Lig’ yolunda koşacak
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler mask
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
Çayırova’da altyapı  deplaseleri yapılıyor mask
Çayırova’da altyapı  deplaseleri yapılıyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor mask
MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti mask
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti mask
Fahri Seyrek’in kızı Nesrin Seyrek vefat etti
Stadyum yoluna muhalefet şerhi mask
Stadyum yoluna muhalefet şerhi
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler mask
Küçük yaştaki kızı taciz edenleri tekme tokat dövdüler
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı mask
Toprağa gömülü cesedin ardından vahşet çıktı

GALERİ

Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü mask
Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası mask
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL