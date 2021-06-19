İzmit Belediyesi Avrasya Yolu ile tarihin kapılarını aralıyor

Turizmi canlandırmak, İzmit’in kültürel varlıklarını korumak ve turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan dolaşabilmek için rota işaretlemeleri yapan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Avrasya Yolu Kültür Rotası proje çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işaretlemelerin birinci etabını bitiren İzmit Belediyesi ekipleri, 9 Haziran Çarşamba günü İstanbul’dan yürümeye başlayan 4 kişilik heyetle birlikte Gebze’nin Yağcılar Köyü’nde buluştu.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Spor İşleri personeli, Tarihi Avrasya Yolu temsilcileriyle birlikte kültürel mirasları korumak için yeni adımların ön hazırlıklarını yaptı. İzmit Belediyesi, Avrasya Yolu’nun kırsal kalkınma, kent turizminin canlanması, çevre ve kültür varlıklarının korunması gibi birçok konuda Kocaeli’ye katkı sağlayacağını aktardı. Kültür Rotaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Oytun Güventürk, Hikingistanbul Yöneticisi Nick Hoobs, grup üyeleri; Natalia Antonova ve Fatemah Mashal’dan oluşan heyet ile 3 günlük yürüyüşleri sırasında yaptıkları fikir alışverişleri doğrultusunda birçok adımın ön hazırlıklarını planladı.

REHBERSİZ SEYAHAT KONFORU

Tarihi Kutluca Taş Köprü, Tarihi Büyük Kemer, Şehitlik Korusu, Orhan Camii ve İzmit’in diğer kültür varlıklarını İstanbul’dan gelen ekibe gezdiren İzmit Belediyesi ekipleri, rota üzerindeki temizlik, işaretleme ve tabelalandırma sayesinde tüm turistlerin rahatlıkla gezebileceğini belirtti. İstanbul-İzmit hattının yürüyerek güvenle geçilebilir olmasını sağlayacak olan rota binlerce gezginin İzmit’e gelmesini sağlayarak kent turizmini canlandıracak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sunan İstanbul heyeti, İzmit’in tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.