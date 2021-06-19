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19 Haz 2021 - 12:02- Siyaset G: 19 Haz 2021 - 12:03

CHP’li kadınlar toplandı: İstanbul Sözleşmesi’nden değil, önümüzden çekilin

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Kadın Kolları başkanı Songül Kaya, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 81 ildeki CHP kadın örgütleriyle eş zamanlı olarak basın toplantısı gerçekleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz Büyük Kadın Mitingi bugün saat 13.00’te İstanbul Maltepe’de yapılacak. 88 kadın örgütünün imzası ile düzenlenen mitinge kadınlar, “Türkiye’nin her yerinden gücümüzü ve birlikteliğimizi ortaya koymak için bir kez daha buluşuyoruz” fikri ile çağrıda bulunuyor. Eylem öncesi CHP Kadın Kolları 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

SAYILAR BİZE DAR”

Ortak açıklamanın Kocaeli’deki ayağını CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya gerçekleştirdi. İlçe Kadın Kolları Başkanları ve İl Kadın Kolları yöneticilerinin katılığı açıklamaya Kaya, “Günlerdir İstanbul Valiliği’nden beklenen izin yazısı, nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi, ancak miting 1000 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı. Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın sadece 1000 kişi ile sınırlandırılması, kadınlardan korktuklarını gösteriyor. “Kotalar Bize Dar” diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, “Sayılar Bize Dar” diyoruz ve Türkiye’nin her noktasından sesimizi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

YARGIYA TALİMAT NİTELİĞİNDE”

Kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kaya, “Tek adam rejiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Bizler, bu hukuksuz kararının iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduk. Yürütmenin durdurulması kararını beklerken, 30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de, ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu belirtildi. Bu karar, açıkça yargıya talimat niteliğindedir” dedi.

SAYILI GÜNLER KALDI”

Sözlerine devam eden Kaya, “Kadınlar için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay’ın savunma almak için bile iki ay beklediği böylece ortaya çıkmış oldu. İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ve referandumda mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesine “evet” diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu üyesi, bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e sesleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin tek cümlelik kararda ne bir gerekçe, ne de bir açıklama bulunuyor. 1 Temmuz’a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun üstünlüğünü gösteren bir karar alın” şeklinde konuştu.

DEVLETİN ANAYASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ”

Kaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “İmza tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ni yere göğe sığdıramayan dönemin Başbakanı, bugün sözleşmeyle ilgili karalama kampanyaları yürütüyor. Oysaki erkek şiddetini ve çocuk istismarını önlemek, herkesi şiddete karşı korumak, şiddet faillerini yargılamak, devletin anayasal yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükten kaçamazsınız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde, şiddet gören kadınların barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Sözleşmenin fesih kararının ardından, YaşamHak otobüsümüzle yollara çıktık. Türkiye’yi adım adım gezerek kadınlara haklarını ve İstanbul Sözleşmesi’nden neden vazgeçmediğimizi anlatıyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZ GEÇMİYORUZ”

Şu da bilinmelidir ki; İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edilecek olursa, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği bir söz var: İktidara geldiğimizde, ilk bir hafta içinde Sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacak adımları atacağız. Kimse biz kadınların örgütlü gücünü hafife almasın. Sözümüz açık, kararımız net: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! Türkiye’nin her ilinde tek ses olarak haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden değil, önümüzden çekilin”

# chp, Kadın, çocuk, cumhurbaşkanı
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Haz 2021 - 12:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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