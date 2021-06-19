Hürriyet, Derinceli çocukları da sevindirdi “Teşekkürler İzmit’in delikanlı ablası”

Çocukların isteğini geri çevirmeyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yine gönülleri fethetti. Derince’de oturan çocuklar bir araya gelerek Kocaelispor atkılarını açtı ve fotoğraf çektirdi. Ardından babalarının sosyal medya hesaplarına bu fotoğrafları yükleyen çocuklar İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i etiketleyerek ‘Fatma Ablamız biz de bayrak istiyoruz’ yazarak mahallelerine bayrak asmayı istediklerini dile getirdi.
ÇOCUKLARA MUTLULUK
Çocukların Kocaelispor sevgisini gören belediye başkanı Hürriyet hemen talimat vererek Yağız Cansın Erden ve arkadaşlarının talebinin yerine gelmesini sağladı. Oğlu Yağız Cansın Erden’i ve arkadaşlarının bayrak talebini çok kısa sürede yerine getirip mutlu eden başkan Hürriyet’e teşekkürlerini yine sosyal medyadan ifade eden baba Ömer Erden, “Çocukların isteğini geri çevirmeyen güzel İzmit’imizin Delikanlı Ablası sayın Fatma Kaplan Hürriyet ablamıza sonsuz teşekkürler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.