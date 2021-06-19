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19 Haz 2021 - 12:04- Gündem G: 19 Haz 2021 - 12:06

Hürriyet, Derinceli çocukları da sevindirdi “Teşekkürler İzmit’in delikanlı ablası”

Derinceli çocukların mahallelerine Kocaelispor bayrağı isteğini kırmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yine gönülleri kazandı. Bayrakları karşılarında gören çocuklar çok mutlu olurken, babaları sosyal medyadan “İzmit’in delikanlı ablası, Fatma Ablamıza teşekkürler” notunu düştü

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Çocukların isteğini geri çevirmeyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yine gönülleri fethetti. Derince’de oturan çocuklar bir araya gelerek Kocaelispor atkılarını açtı ve fotoğraf çektirdi. Ardından babalarının sosyal medya hesaplarına bu fotoğrafları yükleyen çocuklar İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i etiketleyerek ‘Fatma Ablamız biz de bayrak istiyoruz’ yazarak mahallelerine bayrak asmayı istediklerini dile getirdi.


ÇOCUKLARA MUTLULUK

Çocukların Kocaelispor sevgisini gören belediye başkanı Hürriyet hemen talimat vererek Yağız Cansın Erden ve arkadaşlarının talebinin yerine gelmesini sağladı. Oğlu Yağız Cansın Erden’i ve arkadaşlarının bayrak talebini çok kısa sürede yerine getirip mutlu eden başkan Hürriyet’e teşekkürlerini yine sosyal medyadan ifade eden baba Ömer Erden, “Çocukların isteğini geri çevirmeyen güzel İzmit’imizin Delikanlı Ablası sayın Fatma Kaplan Hürriyet ablamıza sonsuz teşekkürler” dedi.

# Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Haz 2021 - 12:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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