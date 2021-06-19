3 çocuk annesi koronaya yenildi!

İzmit Yenişehir Mahallesi Bade Sokak adresinde ikamet eden Umut Mobilyanın sahibi Turay Alkız’ın eşi Sümran Alkız (42) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sümran Alkız’ın cenazesi Mancarcı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mancarcı Mezarlığında toprağa verildi.