İl Sağlık Müdürü Pehlevan aşılama çalışmalarını değerlendirdi

Kocael İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ildeki Aşılama çalışmalarını değerlendirmek, koronavirüsle mücadeleyi sahada gözlemlemek ve birtakım incelemelerde bulunmak amacıyla ilimizdeki organize sanayi bölgeleri ve fabrikalara bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ÖNCE GEBZE’YE ZİYARET

Pehlevan’ın ilk durağı Gebze ilçesinde yer alan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi oldu. Pehlevan burada organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan fabrika ve işletmelerde görevli çalışanların Covid-19 aşılama uygulamalarını yerinde gözlemledi. Değerlendirmelerde Pehlevan’a Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ile bazı idareciler eşlik etti.

Buradaki değerlendirmelerinin ardından Gebze Organize Sanayi Bölge meydanına giden İl Sağlık Müdürü Pehlevan aşılama çalışmalarında görevli sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

DİLOVASI İLÇESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hemen akabinde Dilovası’na geçen Pehlevan ilçede üretim yapan büyük sanayi kuruluşu Çolakoğlu Metalurji Demir Çelik fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın sağlık binası, aşılama noktası ve ilgili bazı birimlerinde aşılama çalışmalarını inceleyen Pehlevan’a Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Polat eşlik etti.

“YOĞUN İLGİDEN MEMNUNUZ”

Ziyaret programlarının ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşların, yerinde aşı uygulamalarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydederek şöyle konuştu:

“İşçi kardeşlerimiz sorumluluk bilinciyle hareket ederek hızla aşılarını oluyor ve üzerlerinde düşen vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar. İlimizdeki aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığımız ve Valiliğimizin öncülüğünde titizlikle sürdürülüyor. Kocaeli’de organize sanayi kapsamında hizmet veren kuruluşlardaki işçilerimizin tümünü bir hafta içerisinde aşılamayı amaçlıyor ve çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Koronavirüse karşı elimizdeki en büyük silah aşı. Bu nedenle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı Covid-19 aşılarını olmaya davet ediyorum”