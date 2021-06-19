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19 Haz 2021 - 15:08- Siyaset G: 19 Haz 2021 - 15:13

Karamürsel krizi sürüyor MHP’de 3 il yöneticisi istifa etti!

İstifası istenen MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile ilgili kriz sürerken şimdiye kadar MHP’de 3 il yöneticisi istifa etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile ilgili ahlaka uygunsuz görüntüleri olduğu belirtilerek istifası istenmiş ancak Öksüz istifa etmeyi kabul etmemişti. Disiplin Kurulu Öksüz ile ilgili süreci başlatırken ilçe binasının anahtarı ve karar defterini istemişti. Tedbirli olarak il disiplin kurulu süreci devam ederken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Karamürsel’e gidip Öksüz ile kol kola fotoğraf vermesi il teşkilatı içerisinde çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, SİLDİ

Partinin anahtarları ve karar defterinin verilmemesi üzerine sski MKYK üyesi Erkan Azeri, Darıca ve Dilovası ilçe başkanları, bazı ilçe yöneticileri ve il başkan yardımcılarıyla birlikte Karamürsel’e giderek partinin kapısını kırdığı iddia edildi. Erkan Azeri ilçe başkanının koltuğunda ellerini kolonya ile temizlerken fotoğraf çektirip sosyal medyasında paylaştı ancak bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

DÜŞMANIMIZIN DAHİ CESARET EDEMEDİĞİ…”

Tüm bu gelişmelerin ardından İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tunca MHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yine il yöneticileri Ferhat Algan ve Halil Yardım sosyal medya hesaplarından ortak metin yayınlayarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Ortak metinde şu ifadelere yer verildi; "Bu gün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli il Yönetim kurulu görevinden yapılan haksızlıklar, yanlışlar ve adaletsiz tutumlar sonucu oluşan fikir ve düşünce ayrılığı nedeni ile istifa ediyorum. Karamürsel ilçe binasına gece habersiz bir şekilde saat 23.00 civarı gelinerek düşmanlarımızın dahi cesaret edemediği bir şekilde, kapı kırılarak içeri girilmesi ve bunun ardından İl Başkanı Aydın Ünlü’nün gazetelere beyanat vererek “kapıda bizim partide bizim” diye açıklama yapması Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarını ve Ülkücüleri derinden sarsmıştır.

GENEL MERKEZDEN ÜSTÜN GÖRÜYOR”

Genel merkez mevcut ilçe başkanı hakkında hiçbir şekilde görevden alınması ile ilgili bir tebligat bile göndermemişken, kendini genel merkezden üstün görerek böyle bir hareketin yapılması adaletsizlik ve haksızlıktır. Beş bin şehidi olan bir teşkilatın kapısını kırmak kimsenin haddi değildir. Böyle bir hareketin bu şekilde rencide edici, küçük düşürücü bir olayla isminin anılması bu büyük teşkilata zarar vermiştir. Bu sebeple istifamı kamuoyuna bildiriyorum. Bu saatten sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nin onurlu bir üyesi, partime ve liderime bağlı, Cumhur İttifakı’nın savunucusu olarak hizmet etmeye devam edeceğim.”

# yardım, MHP, Aydın Ünlü, Çetin Öksüz, Saffet Sancaklı
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Haz 2021 - 15:08 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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